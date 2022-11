El IPD aprobó la vuelta de la Liga 1. | Fuente: Liga 1

Tras distintas reuniones entre el Gobierno Peruano y la Federación Peruana de Fútbol, el Instituto Peruano del Deporte aprobó este viernes la vuelta de la Liga 1. Mediante un comunicado, el organismo deportivo estatal hizo oficial la decisión.

“Luego de coordinar con las entidades competentes, el IPD aprueba la propuesta presentada por la FPF para el reinicio del campeonato de la Liga 1 el martes 18 de agosto”, indica parte del comunicado de la entidad deportiva.

“El IPD, como ente rector del deporte peruano, seguirá velando permanentemente por la salud y seguridad de los deportistas y de la población en general, a fin de que hechos como los suscitados el pasado viernes 7 agosto no vuelvan a repetirse”, agrega el IPD.

Según pudo conocer RPP Noticias, el torneo volverá con los ocho partidos restantes de la jornada 7 del Torneo Apertura que se disputarán entre el martes 18 y miércoles 19 de agosto. El primer encuentro será el duelo entre Cienciano vs. Atlético Grau programado a las 11:00 am en el Estadio Alberto Gallardo.

Programación de los partidos restantes de la fecha 7:

-MARTES 18 DE AGOSTO

11:00 am Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Alberto Gallardo)

1:15 pm Sport Boys vs. Sporting Cristal (Estadio Nacional)

3:30 pm Sport Huancayo vs. UTC (Estadio Alberto Gallardo)

6:00 pm San Martín vs. Deportivo Municipal (Estadio Nacional)

-MIERCOLES 19 DE AGOSTO

11:00 am C. Stein vs. Cusco FC (Videna FPF)

1:15 pm Alianza Universidad vs. Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)

3:30 pm Llacuabamba vs. Ayacucho FC (Videna FPF)

6:00 pm César Vallejo vs. Melgar (Estadio Alejandro Villanueva)

*El encuentro entre Alianza Lima vs. Binacional no fue programado a la espera de la resolución de la Comisión de Justicia.

