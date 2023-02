Franco Navarro sobre casos de contagio en Sport Huancayo: 'La mayoría de clubes hemos tenido problemas'. | Fuente: AFP

Este miércoles, Sport Huancayo, conjunto dirigido por Wilmar Valencia, partió hacia Lima pero sin el plantel completo por presentarse algunos casos de coronavirus. Por su parte, Franco Navarro, entrenador de UTC y próximo rival del conjunto huancaíno en la Liga 1, se pronunció al respecto.

"Creo que es una ruleta para todos. Estamos comprometidos para sacar el fútbol adelante y sabemos los riesgos que eso significa. La mayoría de los clubes tenemos problemas, en mi caso también. Vamos a ver con cuántos jugadores pueden llegar", indicó Navarro en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, afirmó que, pese a no contar con su plantel completo, el entrenador de Sport Huancayo no tiene voluntad de postergarlo: "Yo hablé con Wilmar (Valencia) y él me dijo que tiene ganas de jugar el partido. Creo que han superado los momentos más complicados y por eso ya están en Lima. Veremos qué pasa con esa situación".

Por su parte, UTC viene entrenando en Lima Cricket Football Club, mientras que Sport Huancayo empezará a entrenar en el colegio Recoleta de La Molina de cara a lo que será el encuentro entre ambos el próximo lunes 10 de agosto a la 1:30 de la tarde en el estadio Miguel Grau del Callao.

