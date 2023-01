Liga 1: FPF confirmó la fecha de vuelta del torneo peruano | Fuente: Liga 1

La Liga 1 alista todos los detalles para su vuelta. El gerente general del torneo, Víctor Villavicencio, manifestó en diálogo con RPP Noticias que si bien el campeonato estaba planificado para que inicie el 31 de julio, finalmente tendrá como fecha de reactivación el viernes 7 de agosto.

“Hemos establecido que la Liga 1 comenzará el viernes 7 de agosto. Esta es una situación excepcional, nadie la esperaba y dentro de las dificultades que enmarcaba ello quiero felicitar a los clubes por el esfuerzo que vienen haciendo. Es importante que todos podamos estar unidos para afrontar el torneo”, indicó Villavicencio en RPP Noticias.

“Los descensos se mantienen los 4. No podemos especular (con el reinicio de la Liga 2) porque estamos enfocados en la Liga 1, quisiéramos reactivar la Liga 2 pero debemos ir paso a paso”, agregó el funcionario de la FPF.

Víctor Villavicencio también señaló que se permitirá que los futbolistas se inscriban en un máximo de tres clubes y jueguen partidos oficiales en los tres la misma temporada, dentro de las enmiendas regulatorias aprobadas por la FIFA. Además, el gerente general de la Liga 1 también confirmó que la Bolsa de Minutos se mantendrá, aunque esta sujeta a algunas modificaciones.

“Bolsa de Minutos si habrá, tenemos el pensamiento de que a futuro debe reducirse o que no haya, no debe ser una obligación, pero ahorita sí habrá Bolsa de todas maneras. Hay que analizar porque hay clubes que tienen muchos futbolistas que tienen jugadores de categorías 2000 o menores pero también hay otros que no tienen muchos futbolistas inscritos y hay que hacer un análisis para establecer la cantidad de minutos”, finalizó.

