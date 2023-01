La FPF estableció el 31 de julio como fecha de retorno de la Liga 1 | Fuente: Liga 1

La Liga 1 tiene al 31 de julio como la fecha prevista para la reanudación oficial del torneo. Sin embargo, pese a que ya los clubes empezaron con las evaluaciones médicas moleculares de descarte de COVID-19, en algunos casos estas han demorado en proceder debido a discrepancias con las modificaciones del Manual Técnico de Derechos Comerciales y Marketing por parte de la Federación Peruana de Fútbol. Al respecto, Benjamín Romero, Gerente Comercial de la entidad, conversó con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias para aclarar el tema.

“Lo del manual viene desde el 2018, cuando la Liga 1 nace. Se le han cambiado tres o cuatro puntos para que el rompecabezas se pueda armar para esta liga atípica, donde todos hemos tenido que cambiar algo y ceder un poco para poder realizarla y que todos se vean beneficiados. El único interés es sacar la Liga 1 adelante y el que los clubes puedan cumplir sus acuerdos comerciales”, señaló Romero.

Un punto que ha generado controversia es el de la exclusividad de marcas de cierto rubro que antes tenían los equipos. Para la Liga 1 que se reanudará en canchas neutrales, aquel factor de ‘exclusivo’ desaparecerá, pero Romero precisó que se trata de la medida más “equitativa”.

“Esta pandemia es algo que nadie esperaba, algo que nos ha sacado de nuestra habitualidad, para sacar el torneo adelante todos debemos partir que hay cosas que no son normales. Para poder cumplir con todas los parámetros que el Gobierno estableció al campeonato, tocó hacerlo de esa manera, con pocos estadio, sin localías para la facilidad y equidad de todos. Bajo estas circunstancias, las marcas de los clubes tendrán su publicidad en el mismo escenario, pero es mejor que estén las dos (marcas) en el mismo escenario, a que no haya liga y que no estén en ningún lugar. Adicional a ello, (las marcas) estarán no solo en los partidos de su equipo cuando eran locales, sino en todos los partidos, tendrán sus vallas en todos los partidos”, dijo.

Asimismo, el directivo expresó que las marcas auspiciadoras de la Liga 1 tendrán el mismo peso en los temas de exposición comercial que las marcas relacionadas a los clubes, cuando se trate de entidades que pertenezca a un mismo rubro.

De acuerdo con sus palabras, la excepción respecto a marcas se presenta con la del rubro de rehidratantes, que tiene una considerada oficial para la Liga 1 y que mantiene contrato con 14 equipos, siendo seis de ellos que trabajan con otras empresas. Sobre estos, asegura que la FPF busca llegar a un consenso con aquellos clubes.

