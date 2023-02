Mathías Carpio, jugador categoría 2002 de Universitario. | Fuente: Club Universitario de Deportes

La Bolsa de Minutos es parte del reglamento de la Liga 1 todos los años. Para esta temporada, la norma aplica con jugadores nacidos del año 2000 en adelante. El plan inicial era que los equipos sumen 3,420 minutos divididos entre el Apertura y el Clausura. Ahora, el total será de 1,860.

¿Cuáles son los motivos?

Esta decisión, tomada en conjunto entre la directiva de la Liga 1 y la Dirección Deportiva de la FPF (Juan Carlos Oblitas y Ernesto Arakaki), no fue al azar. En esta nota te explicamos los argumentos que llevaron a realizar el cambio excepcional en el reglamento para lo que resta de la temporada.

Según pudo conocer RPP, de todas las pruebas realizadas a los jugadores de la Liga 1, únicamente entre el 7 y el 8% dio resultado positivo. Sin embargo, de este selecto grupo, la mayoría fue jugadores jóvenes que suelen aportar a la Bolsa de Minutos.

Si bien el protocolo de la FPF tiene como objetivo que la posibilidad de contagios en el torneo sea mínima, no se descarta que pueda suceder. Teniendo en cuenta que el contagio de un jugador que aporte a la Bolsa podría perjudicar al club, en el sentido de que no todos los equipos tienen a gran cantidad de juveniles listos para jugar en Primera División, y que aquellos clubes que no cumplan con la Bolsa reciben una sanción de quita de puntos, se decidió restar la cantidad de minutos exigidos.

Si bien un caso positivo no implica sanción alguna, el no cumplimiento con la Bolsa, sí. Por eso, según la Liga 1, la intención es que un eventual contagio del nuevo coronavirus de un joven futbolista que aporte a la Bolsa de Minutos no obligue, por cumplir con el reglamento, a acelerar el proceso de otros jugadores. Ello, considerando que, si bien hay clubes que cuentan con bastantes jóvenes en el primer equipo, hay algunos que tienen un plantel corto.

Los detalles de la norma

El plan inicial, antes de la pandemia, era que los equipos sumen 3,420 minutos divididos en dos: 1710 en el Apertura y 1710 el Clausura. Ello, dividido en las 19 fechas de cada torneo, daba un promedio de 90' por fecha. Aunque ese promedio, claro, es de forma referencial: se podía sumar menos y luego compensar sumando más en otra jornada. Eso sí, lo máximo que podía sumar un equipo era 270' por partido. El excedente no era contabilizado.

La pandemia producida por el nuevo coronavirus obligó a que parte del reglamento cambie. Y, entre las variantes, se encuentra la Bolsa de Minutos. Ahora, el promedio por fecha -nuevamente referencial- es de 60', teniendo en consideración que hay menos fechas y los motivos ya antes mencionados.

Las 13 fechas restantes del Torneo Apertura se denominan Fase 1. En la Fase 1, se exigirán 780 minutos que, sumados a los 540 que los equipos ya deberían haber cumplido en las primeras seis fechas (solo cumplieron Cantolao, Alianza Lima, Alianza Universidad, San Martín y Universitario), dan un total de 1320. Como máximo, por partido, un equipo podrá sumar 270'.

Por otro lado, en la Fase 2, que son las liguillas por grupos, se exigirán 540 minutos en nueve fechas, pudiendo cumplir como máximo 180' por partido. Todo, en total, sumará 1860' según la nueva norma del reglamento. La idea es que, la próxima temporada, las cifras vuelvan a la normalidad.

Te sugerimos leer