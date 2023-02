Sport Boys continúa sus entrenamientos de cara al partido con Sporting Cristal. | Fuente: Club Sport Boys Association

Aunque aún no se ha hecho oficial, la Liga 1 evalúa la posibilidad de sancionar con walk over a los equipos que, previo a un partido, tengan seis o más casos positivos del nuevo coronavirus.

El DT de Sport Boys, Marcelo Vivas, habló del tema en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. "Si es un reglamento, hay que cumplirlo, está bien, pero también estaría bien que no haya descensos. Una cosa va de la mano con la otra. Si vamos a perder puntos en mesa por esa cuestión (contagios), también me parece que no debería haber descensos, sino la liga debería seguir como está, con incentivos para clasificaciones a copas (internacionales)", dijo.

"Es una opinión. Sé que muchos no están de acuerdo, son opiniones que uno da. Uno trata que no haya ventaja para nadie, que todos estemos en las mismos condiciones. Si la regalmentacion dice eso, habrá que aceptarla pero también me parece que tendrían que rever el tema de los descensos. No lo digo por el Boys. Yo creo que mi equipo tiene que estar peleando en los cinco o seis puestos de arriba y no el descenso, pero lo digo por todos. Sé que hay clubes que no tienen las mejores condiciones. Si nos ponemos en la otra vereda, es una cuestión de responsabilidad", agregó Marcelo Vivas.

Esta temporada, habrá cuatro ascensor, se jueguen o no la Liga 2 y la Copa Perú. Por otro lado, respecto a los dos partidos amistosos de 45' ante Universitario de Deportes, aseguró que sacó algunas conclusiones. "Podríamos haber hecho un poco más, a lo mejor, en los dos tiempos, pero, para no sobrecargar, nos pareció interesante hacerlo de esa manera. Las conclusiones son importantes porque hemos visto a jugadores con mucho ritmo, otros no tanto", mencionó el DT de Sport Boys.

Por la fecha 7 del Apertura, Sport Boys enfrentará a Sporting Cristal. El partido se jugará el sábado a las 6:00 pm. en el estadio Matute de La Victoria.

