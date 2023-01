Agustín Lozano y Alejandro Domínguez en la final de la Copa América 2019 | Fuente: Twitter: @CopaAmérica

La Confederación Sudamericana de Fútbol anunció este martes la creación de un nuevo fondo de ayuda económica para sus diez asociaciones miembros por seis millones de dólares, con la intención de llevar a cabo las medidas necesarias contra el COVID-19.

“Concretamos una nueva ayuda económica a las 10 Asociaciones Miembro, con US$ 6 millones repartidos equitativamente. Totalizan US$ 85 millones los fondos puestos a disposición por Conmebol para aliviar el impacto del COVID-19 en el fútbol sudamericano”, escribió en su cuenta oficial de Twitter Alejandro Domínguez, presidente de la entidad.

De acuerdo explica Conmebol, los seis millones de dólares serán repartidos por cantidades iguales a cada federación. Así, a la FPF, presidida por Agustín Lozano, le corresponde la suma de 600 mil dólares.

“Del fondo mencionado, US$ 2.000.000 (US$ 200.000 para cada Asociación) serán utilizados para realizar las pruebas de COVID-19 y cubrir así los gastos de laboratorio requeridos; y los US$ 4.000.000 restantes (US$ 400.000 para cada Asociación) serán destinados a fondos libres para que sean invertidos en función de sus necesidades más inmediatas”, detalla la institución.

“Este monto será entregado en estricto cumplimiento del Reglamento de los Fondos Evolución y con expresa rendición de cuentas en torno al destino de la inversión. Con ello se garantiza, por un lado, que los fondos sirvan efectivamente para asistir a las necesidades más apremiantes, y por otra parte, se asegura una gestión transparente de los mismos”, agrega Conmebol.

Según señala el organismo que rige el fútbol en Sudamérica, este monto se suma a los 55 millones de dólares que destinaron a los clubes profesionales, más los 10 millones de dólares adelantados por la Copa América 2020 y los 14 millones de dólares del ‘Programa Evolución’ que fueron repartidos a las asociaciones en abril pasado.

