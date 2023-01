La Universidad San Martín oficializó al uruguayo César Payovich como su nuevo DT. | Fuente: Prensa USMP

La Universidad San Martín oficializó al uruguayo César Payovich como su nuevo entrenador por todo el 2021. Tras arribar al país, el estratega charrúa detalló cómo se dio la posibilidad de asumir la dirección técnica del elenco santo.

“¿Cómo se dio se dio mi llegada a Perú? Tuve contacto con Álvaro Barco con quien me reuní hasta en tres ocasiones y me contó la filosofía de trabajo del club y me dijo que contaba con buenas instalaciones para entrenar y ahora que llegue lo he comprobado todo. Tiene buen campo de juego, un excelente gimnasio, lo hay todo", indicó Payovich en Gol Perú.

“Los resultados siempre serán los más importantes. Acá jugar bien al fútbol es conseguir buenos resultados. Muy simple. Si no se dan los resultados se acaba el proyecto", agregó.

César Payovich también detalló parte de la experiencia que tuvo como entrenador antes de llegar al equipo de Santa Anita.

"Puedo contarles que mis inicios fueron en Defensor Sporting, en donde priorizan mucho la formación de jugadores. Luego fui a Japón para desarrollar jugadores y después a Indonesia. Si revisan yo saqué a muchísimos jugadores uruguayos y también de Indonesia. Me gusta jugar con un 4-3-3 o un 4-4-2, aunque todo depende del rival y de los propios jugadores”, finalizó.

El próximo partido de la Universidad San Martín será ante Ayacucho FC, en el encuentro que no se llegó a disputar por la primera fecha de la Liga 1. El encuentro está programado para el miércoles 7 de abril a las 3:30 pm en el estadio Iván Elías Moreno.

