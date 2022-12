Carlos Desio tomó la dirección técnica del Binacional en la Liga 1 Betsson. | Fuente: @BinacionalFC

Binacional es uno de los clubes buscarán ganar la mayor cantidad puntos en la segunda mitad de este 2021 para salir de la zona de descenso en la Liga 1 Betsson. Y es que el 'Poderoso del Sur', de momento, solo tiene cuatro puntos en la Tabla Acumulada y para mejorar contrató al argentino Carlos Desio.

Este martes y por medio de sus redes sociales oficiales, Binacional le dio la bienvenida a Carlos Desio, quien será su nuevo director técnico para lo que resta de la Liga 1 Betsson. Tendrá la misión de repotenciar al excampeón del torneo peruano en 2019.

"¡Bienvenido, Carlos Desio!", es lo que se lee en la publicación del Binacional, por ejemplo, Twitter. Además, el nuevo entrenador de este elenco llega con Román Manassero, quien será su asistente técnico.

Binacional, con Desio como su nuevo entrenador en 2021

Román Manassero será parte del comando técnico del Binacional. | Fuente: @BinacionalFC

Hay que tener en cuenta que este es el tercer entrenador de este conjunto en lo que va del campeonato nacional de primera división.

Empezó la temporada Luis Flores, quien dejó el cargo para dar paso a Rubén Darío Insúa. El argentino tan solo duró tres partidos y se marchó por la puerta falsa.

"Le dije al presidente que necesitábamos un cuadro competitivo para la segunda parte del año. Me comento que no estaban en condiciones económicas y comenté que no quería perder el tiempo. Acordamos en terminar el contrato", sostuvo, el pasado 11 de mayo, a Radio Colonia.

El nuevo entrenador del Binacional tiene pasado en la Selección de Argentina Sub-19 y en Atlético Mineiro, en donde trabajó con Jorge Sampaoli. La meta es que saque a sus nuevos dirigidos de la complicada posición en donde están en la Tabla Acumulada.

