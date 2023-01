Donald Millán tiene todo casi listo para jugar en el César Vallejo. | Fuente: Difusión

La Liga 1 Bettson aún no ha visto el juego de Donald Millán, en lo que va de temporada, con la camiseta de la César Vallejo. Y es que el hábil volante colombiano no podía jugar debido al cupo de extranjeros y también porque no obtenía la nacionalidad peruana.

No obstante, todo cambiará ya que Donald Millán ya es un peruano más con la indumentaria de la César Vallejo. Y es que según menciona este viernes GolPerú, el exjugador de Universitario de Deportes recibió en las últimas horas la nacionalidad peruana, por lo que tiene todo casi listo para jugar la Liga 1 Betsson.

Ahora, todo queda en el terreno de la dirigencia de la César Vallejo. Sucede que la directiva del elenco norteño lo inscribirá y luego debe agilizar el trámite de su carné de cancha para que Donald Millán pueda jugar sin problemas. Si sale en las próximas horas, debutaría ante Alianza Lima.

Donald Millán busca la Liga 1 Betsson en César Vallejo

Donald Millán ganó la Fase 1 de la Liga 1 2020 con Universitario de Deportes. | Fuente: Prensa Liga 1

El cotejo entre poetas e íntimos está pactado para el próximo sábado 24 de abril en el Estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador.

Hay que tener en cuenta que el también exmediocampista del Binacional se mantuvo en entrenamientos con normalidad desde el inicio del campeonato, pero sin ser tomado en cuenta por el director técnico José Guillermo 'Chemo' del Solar.

La primera experiencia de Donald Millán en el fútbol peruano fue en 2014 cuando llegó procedente de La Equidad. También tiene pasado con las camisetas del UTC, Atlético Huila, Deportivo Cali, Deportes Tolima, Cortuluá, Real Cartagena, etc.

