Yuriel Celi fue uno de los mejores jugadores de Cantolao en la Liga 1 2020. | Fuente: AD Cantolao

Si bien es cierto que la Academia Cantolao fue parte de la pelea por la permanencia en la Liga 1 2020, Yuriel Celi fue uno de sus mejores jugadores a lo largo del año. El joven extremo peruano mostró un regular nivel, lo cual fue de mucha ayuda para que su conjunto permanezca en la primera división nacional.

Es por ello que la Academia Cantolao anunció este miércoles la renovación de Yuriel Celi. El jugador peruano no cambiará de club para la próxima temporada y el aviso de parte del 'Delfín' vino por medio de sus redes sociales oficiales.

"Renovación: anunciamos la extensión de contrato de nuestro jugador mediocampista Yuriel Celi por la siguiente temporada. Éxitos en esta nueva etapa", es lo que se puede leer a través del Twitter del club. Así, su continuidad en la Liga 1 está más que asegurada.

Celi y Cantolao siguen juntos en 2021

Hay que tener en cuenta que, hace unos meses, este jugador tuvo la chance de ser fichaje del Racing Club de Argentina. No obstante, no hubo acuerdo económico con el elenco argentino cuando todo se encontraba prácticamente bien encaminado.

"Me informó Milito que Yuriel Celi no será jugador de Racing en este mercado. La verdad que no es algo que nos genere algún problema ya que es una apuesta a futuro. Estamos muy contentos con lo que tenemos", dijo en rueda de prensa Sebastián Beccacece, técnico de este conjunto.

