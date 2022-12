Deportivo Llacuabamba se aferra a la permanencia en la Liga 1 2020. | Fuente: FPP

Deportivo Llacuabamba fue el primer equipo que descendió en esta Liga 1 2020 luego de caer de manera aplastante 6-0 frente a Melgar en la Videna. Pese al resultado que lo condena a perder la categoría, el conjunto de la provincia de Pataz se aferra aún a la permanencia y por ello envió un documento a la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

En el texto del Deportivo Llacuabamba va dirigido a Agustín Lozano, presidente de la FPF, el conjunto expresa que se vio afectado porque rescindió contrato con otra televisora para la transmisión de sus partidos por TV. Esto, asegura, no le generó ingresos y sería la gran causa del por qué solicita que no haya descensos en esta Liga 1 2020.

"El Club (Llacuabamba) se vio obligado a rescindir el contrato con el Consorcio, no generando ingreso alguno por tal concepto, quedando en la práctica desfinanciadas su actividades, ello a pesar que como indicamos oportunamente y como se demostrará en su oportunidad, la modificación de los Estatutos no volvió propietario de los derechos de televisión del torneo profesional peruano a la Federación Peruana de Fútbol, sino únicamente ratificó su propiedad", es lo que indica en un primer momento.

Llacuabamba quiere continuar en la Liga 1

En otro parte de lo escrito, la dirigencia de este elenco aduce que la federación pretendió "resolver este problema financiando las actividades de los clubes ascendidos (...) a través de desembolsos directos en teoría equivalentes, pero realmente inferiores a los contratos de transmisión de los derechos de televisión de clubes en situación similar".

Es por ello que Deportivo Llacubamba solicita "que la junta directiva proceda a determinar que no existe fundamento para decretar el descenso de clubes en el Torneo Liga 1, o que, en todo caso, no existe fundamento para decretar la baja". Así de claro lo tiene. Además, en la parte de final de la solicitud menciona que, si la FPF no toma acción, iría a instancias mayores e, incluso, hasta FIFA.

