Deportivo Llacuabamba fue el primer equipo de la Liga 1 2020 que descendió luego de caer de manera estrepitosa 6-0 a manos de Melgar de Arequipa en la Videna. Sin embargo, el delantero Alex Valera fue lo mejor de su conjunto a lo largo de esta temporada y se quedaría en la primera división nacional.

Y es que luego de la derrota de este sábado ante Cusco FC en la última jornada de la Fase 2 de la Liga 1 2020, Alex Valera habló en relación a su futuro. Al atacante del Deportivo Llacuamba le sobran propuestas para lo que se viene.

"La verdad que, gracias a Dios, hay propuestas. Lo estoy analizando. La próxima semana lo voy a tener todo más claro. Hay de Lima", fue lo que sostuvo Valera en breve conversación que tuvo con Gol Perú tras la caída de Llacuabamba ante los cusqueños.

Valera y su cariño hacia Deportivo Llacuabamba

Además, tuvo comentarios para lo que fue su buena campaña con su conjunto. "Me encuentro muy agradecido por la oportunidad que se me dio. Los directivos y la gente siempre me han apoyado. Hasta el último peleamos por mantenernos", añadió.

Fueron 9 goles y cuatro asistencias las que Alex Valera dio para esta temporada 2020 de la Liga 1 que ya terminó para Deportivo Llacuabamba. Lo fijo es que seguirá regalando sus tantos en la élite del fútbol nacional

