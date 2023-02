Leao Butrón ganó la Liga 1 con la camiseta de Alianza Lima. | Fuente: Liga 1.

Leao Butrón ha sido parte de la historia de Alianza Lima en los últimos seis años. De 2015 a 2020 pasó por la tienda íntima con títulos bajo el brazo, pero el arquero le dijo adiós este miércoles a la actividad deportiva profesional como futbolista.

Y es que como adelantó RPP, Leao Butrón colgó los chimpunes. El exguardameta de Alianza Lima tenía la intención de quedarse, pero no recibió el llamado de parte de la dirigencia del club. En conversación con Movistar Deportes, el también exUniversidad de San Martín de Porres comentó como fue el proceso para llegar a esta medida.

"Ha sido más fácil de lo que pensé. Siempre he escuchado de los exfutbolistas que es difícil. Ha sido menos complicado. Yo veo fotos y uno extraña 'qué bonito ese momento'. Más cuando allá gente. Lo que me hizo dudar fue el desenlace del 2020. Era que en Alianza piensen que pueda seguir", sostuvo Butrón.

Leao Butrón, exreferente de Alianza Lima

Butrón también tiene pasado en Melgar y Alianza Atlético. | Fuente: Prensa Alianza Lima

Además, el internacional con la Selección Peruana fue consultado en relación a tener un puesto dentro del conjunto blanquiazul alejado de los terrenos de juego.

"Yo ya me preparé para eso. Toda la vida me preparé para estar en la parte administrativa, más allá que también terminé mi curso de entrenador, pero no me veo mucho en ese lugar. Prefiero la parte administrativa. Creo que en estos momentos el club está en un cambio de administración (...) Estoy capacitado para la gestión en cualquier sitio. Me gustaría contribuir al club", añadió.

Fueron dos etapas las que vivió Leao Butrón con la camiseta de Alianza Lima. En Matute, el también exguardameta de Sporting Cristal se llevó los títulos de 2003, 2004 y 2017.

