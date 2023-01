Leao Butrón tenía pensando despedirse del fútbol profesional a fines de año. | Fuente: Alianza Lima

Leao Butrón, arquero de Alianza Lima, comentó meses atrás que a fines de 2020 iba a colgar los guantes, pero la pandemia por el coronavirus ha cambiado todo el panorama. El portero íntimo, ahora, analiza alargar una temporada más su carrera profesional que se inició hace 32 años en Sporting Cristal.

"Yo dije que este año me retiraría y es algo que sigue pasando por mi cabeza, pero con este tema de la pandemia se está complicado esa situación y no sé lo que pueda pasar. Es un año atípico y solo espero que, más allá de las dificultades, Alianza salga campeón”, dijo a través del Facebook del “Comando Sur”.

“En principio se había programado mi partido de despedida para el 19 de diciembre, pero no sé si la Liga 1 acabará antes de ese mes. El tema comercial se ha complicado un poco porque las empresas están golpeadas, por tanto, si no es este año, será el próximo. Yo tengo contrato con Alianza para que mi despedida sea este año, pero si no se da este año, no creo que haya problemas que sea más adelante", añadió.

De otro lado, el ex portero de la San Martín y F.C Melgar también contó que el nuevo comando técnico encabezado por el chileno Mario Salas se comunica con el plantel íntimo por intermedio de videollamadas y explicó la importancia de Psicólogo Deportivo.

"Hace un par de días conocimos a todo el comando técnico a través de una videollamada y me parecen todos muy jóvenes. ¿Qué pienso del psicólogo? Como en toda profesión hay gente que suma y que también aquellos que restan, pero, por ejemplo, en el 2014, tuve en Melgar a un coaching colombiano, quien realmente me sumó y no solo en la parte deportiva sino en el tema personal ", manifestó.

Finalmente, Leao Butrón, de 43 años, tiene en mente desempeñarse como dirigente cuando deje de ser futbolista profesional.

"Me encantaría desempeñar un cargo en Alianza más adelante, pero trabaje o no en el club, de todas maneras, seguiré yendo a Matute. La vez pasada, la gente del Fondo Blanquiazul me contó el proyecto de la remodelación del estadio, algo que no puedo comentar demasiado, pero no saben lo que es, tal es así que, si se logra a construir ese estadio, ahí tendré un palco de todas maneras. Es hermoso, pero necesitamos que nos acompañen siempre para hacerlo realidad", finalizó.

Te sugerimos leer