Juan Carlos Oblitas jugó 64 partidos con la Selección Peruana. | Fuente: Andina

La Liga 1 Movistar 2020 contará con un detalle nunca antes visto del fútbol peruano: tendrá 20 clubes. Más allá de que para muchas personas eso represente una descentralización del deporte rey en nuestro país y más ofertas de trabajo para los jugadores, Juan Carlos Oblitas no está de acuerdo con que el torneo se dispute con tantos elencos.

En una entrevista con el diario El Comercio, Juan Carlos Oblitas aseguró que la Liga 1 Movistar no se debería disputar con más de catorce conjuntos. Asimismo, apoyó la idea de que no solo exista una Segunda División en el organigrama del fútbol peruano, sino también una Tercera.

"Mi opinión siempre va a ser que no debemos tener ni 18 ni 20 equipos en Primera. Acá no hay un número máximo, pero lo más sensato es que la Liga 1 Movistar no cuente con más de 14 equipos. No hay infraestructura ni jugadores para eso. Lo que falta, además, es categorizar el fútbol. Que no solo haya Segunda División, sino también Tercera. Sin embargo, no soy director de competencias", dijo.

Con los ascensos de Carlos Stein, Cienciano, Atlético Grau y Deportivo Llacuabamba, la siguiente Liga 1 Movistar contará con 38 fechas divididas en los torneos Apertura y Clausura. No obstante, se desconoce si solo habrán dos descensos al igual que en temporadas anteriores.

Te sugerimos leer