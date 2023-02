José Carlos Fernández: 'La sanción por faltar al protocolo debe ser como la del doping: uno o dos años fuera del fútbol'. | Fuente: Carlos A. Mannucci.

El último viernes se dio a conocer que la fecha 7 de la Liga 1 fue suspendida por parte del Instituto Peruano del Deporte tras una aglomeración de hinchas fuera del Estadio Nacional. Por su parte, José Carlos Fernández, delantero de Carlos A. Manucci, se refirió al respecto.

"Creo que el detonante fue lo que pasó con la gente afuera del estadio, pero también hubo malas acciones de nosotros como actores principales, los futbolistas", afirmó el futbolista en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Al respecto, el ex Alianza Lima propuso una posible sanción para que no vuelva a repetirse: "El futbolista que no siga el protocolo y no tenga responsabilidad debe tener una sanción como si fuera una del doping: un año o dos fuera del sistema, porque no están poniendo en juego cualquier cosa, sino que ponen en riesgo la salud de personas".

Asimismo, agregó que el incidente se debió a que no hubo prevención respecto a la aglomeración: "Lo que pasó creo que no tuvo que ver tanto con el fútbol en sí. Si los organizadores de la Liga 1 veían ese día a esas personas en la calle ya no podían hacer nada, pero las autoridades, los policías, sí. También se pudo prever y hacer algo al respecto".

