Jefferson Farfán no cumplió parte del protocolo de bioseguridad | Fuente: @AlianzaLima

Jefferson Farfán, capitán de Alianza Lima, pidió disculpas tras aparecer sin mascarilla y sin guardar distanciamiento social en un video con un amigo, que no es de su entorno más cercano. El capitán del cuadro blanquiazul señaló que asumirá la responsabilidad que esto implique.

"Ayer por la tarde fui a comer con mi entorno familiar, con el que paro siempre. No me imaginé que iba a llegar a tanto. Obviamente, sé que cometí un error y lo asumo. Fue muy duro para mí escuchar todo lo que me han venido diciendo en el dia y se han tergiversado las cosas. Accedí a tomarme la foto, el error fue mío que no tenía la mascarilla, la culpa es mía", señaló Jefferson Farfán en su cuenta oficial de Instagram.

"Agradezco los mensajes que han llegado, pero también me ha dado mucha impotencia escuchar las cosas negativas, he estado con la conciencia bastante tranquila. He estado con la conciencia tranquila. Soy de las personas que más he usado mascarilla. Es un descuido mío. Soy responsable únicamente yo y me haré responsable de lo que venga".

"Pido disculpas al club, a mis compañeros, al cuerpo técnico, soy el referente de mi equipo, soy el capitán, y asumo la responsabilidad, esto no volverá a volver a pasar. No soy mucho de hablar, pero esto se salió de las manos y uno tiene que dar la cara", finalizó.

Jefferson Farfán se disculpó públicamente con Alianza Lima | Fuente: Instagram Jefferson Farfán

La posición de Alianza Lima

Tal como adelantó RPP Noticias, Alianza Lima decidió aislar a Jefferson Farfán hasta conocer los resultados de la prueba molecular para descartar la Covid-19. Por el momento, la 'Foquita' no entrenará con sus compañeros del equipo blanquiazul.

“Cumpliendo con las medidas de bioseguridad vigentes, el club procedió a aislar temporalmente al jugador a la espera de realizarse una prueba molecular con el fin de descartar un eventual contagio de COVID-19. Después de ello, Jefferson Farfán podrá reintegrarse a los entrenamientos del primer equipo”, informó Alianza Lima a través de un comunicado.

