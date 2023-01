Luis Gálvez: 'Jefferson Farfán no ha recibido ninguna oferta concreta de la UCV' | Fuente: AFP

Sin duda una de las imágenes que más ha causado revuelo en los últimos días ha sido la de Jefferson Farfán junto a Richard Acuña. Esta fotografía levantó las sospechas de que, posiblemente, el delantero de la Selección Peruana vista la camiseta de la Universidad César Vallejo en la siguiente temporada.

Por su parte, Luis Gálvez, Gerente Deportivo del conjunto 'poeta', se refirió a esta imagen y descartó que se trata de algún vínculo laboral: "Sé que a Jefferson y Richard los une una amistad. Sé que la prioridad de Jefferson está en Estados Unidos o en Sudamérica, pero veo difícil que jugue en Perú", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, descartó que haya habido algún acercamiento formal para el futbolista: "Jeffersón no ha recibido ningún ofrecimiento concreto. No se compara a lo que podría ofrecer un equipo de MLS o de Sudamérica. El hecho que seamos un club sólido no quiere decir que podamos ofrecer cifras estratosféricas para fichajes", agregó Gálvez.

Por otro lado, el Gerente Deportivo indicó que los planes para la Liga 1 2021 tendrá como base a la mayoría de los jugadores de la presente temporada: "Hemos renovado con el 85% de los jugadores con los que contábamos. Traeremos a cuatro o cinco chicos más como refuerzos".

