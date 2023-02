Franco Navarro sobre fichar a Jefferson Farfán: 'Tiene ganas de estar, esperamos una reunión' | Fuente: FPF

¿Regresa a Municipal? Uno de los rumores que viene sonando más fuerte es la posibilidad de que Jefferson Farfán, delantero de la Selección Peruana y actualmente sin contrato con algún club, sea nuevo jugador de Deportivo Municipal para la temporada 2021.

Por su parte, Franco Navarro, nuevo entrenador del cuadro 'edil', fue consultado al respecto: "Jefferson Farfán tiene las puertas abiertas en Municipal. Personalmente he hecho gestiones para hablar con él. Hablé con gente cercana, le mandé un mensaje a él también hablándole del club y sería lindo que llegue. Tiene todas las condiciones", indicó en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, precisó que todavía se sigue haciendo la planificación para poder reunirse con la 'Foquita': "Si Jefferson tiene ganas de llegar al club y hay las posibilidades de poderlo traer, sería maravilloso. No se ha dado alguna reunión, pero no puedo negar que he hablado con su representante, queremos que se haga la reunión".

Por último, sostuvo que entre las facilidades de que Farfán llegue al equipo 'edil' está que el deseo del jugador es permanecer en Lima: "Jefferson ha recibido ofertas de otros lados, pero quiere estar con su familia, además de ver el tema de la recuperación, estar cerca de la Selección. En ese sentido la respuesta ha sido favorable, tiene ganas de estar, esperamos que se reuna con los directivos del club".

