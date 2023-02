Jefferson Farfán jugó en Municipal antes de llegar a Alianza Lima | Fuente: Alianza Lima / Deportivo Municipal

En la galería de títulos nacionales de Alianza Lima, tres de ellos cuentan con la presencia de Jefferson Farfán, cuando el delantero disputaba sus primeros años en el fútbol. Y aunque ya ha sabido ser campeón con el club del cual es hincha, a futuro piensa volver a vestir la camiseta blanquiazul para tratar de ir por el mismo reto.

Jefferson está en la historia de Alianza, debutó jugando por ese equipo, pero, a pesar de brillar en sus canteras, no surgió en la cuna victoriana.

A nivel de menores, formó parte de Deportivo Municipal, donde impresionaba por su talento para superar rivales y la capacidad goleadora que poseía. Aquel rendimiento, despertó el interés de equipos como Universitario y Alianza Lima por tenerlo entre sus filas, pero fueron los íntimos que consiguieron su pase en 1999. Jefferson Farfán, en diálogo con Paolo Guerrero, detalló cómo consiguió cambiar de equipo.

“Cuando yo recién llegue a Alianza de ‘chibolo’, me hicieron un cambio con otro jugador, ‘Gullit’ Reyes. Hicieron un cambio y le pagaron una plata al ‘Muni’, algo de 8 mil dólares. Me compraron por 8 mil dólares y el cambio de un jugador. Alianza después me apoyó con un departamento, me sacó de Villa El Salvador porque mi barrio era complicado”, mencionó el jugador del Lokomotiv.

Martín ‘Gullit’ Reyes fue el delantero mencionado por Farfán, que tras la campaña protagonista de 1998 con Juan Aurich, llegó a Alianza Lima. Sin embargo, fue la moneda de cambio clave para el acuerdo con Deportivo Municipal por el pase de Jefferson. Así, se consumó uno de los mejores fichajes de los blanquiazules.

Jefferson Farfán contó cuánto pagó Alianza Lima por él a Deportivo Municipal | Fuente: Instagram

