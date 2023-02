Irven Ávila llegó a Melgar tras militar en el Monarcas Morelia de México. | Fuente: Melgar

Pese al del decreto de aislamiento social obligatorio decretado por el gobierno peruano Irven Ávila no se detiene. El delantero de FBC Melgar mencionó los objetivos que tiene con el cuadro arequipeño, además de las opciones que tuvo de firmar por otros equipos antes de ser jugador rojinegro.

“Antes de llegar a Melgar tuve chances en Alianza Lima. Esto fue a mediados del 2019. Me junté con los directivos, pero al final no se llegó a nada. También tuve chances de llegar a Universitario y al final opte por Melgar porque me convenció el proyecto”, indicó Ávila en GolPeru.

“En Melgar tengo que llegar a mi máximo nivel para poder aportar al club que me dio la oportunidad. Es un club que se preocupa mucho por los jugadores y no tiene nada que envidiarle a otros equipos”, agregó.

Irven Ávila llegó a FBC Melgar tras jugar por tres temporadas en el extranjero. A nivel internacional , el atacante de 29 años defendió las camisetas de Liga de Quito, Lobos Buap y Monarcas Morelia.

