Óscar Vílchez, jugador de Alianza Universidad. | Fuente: Twitter Óscar Vílchez

A través de sus redes sociales, el volante de Alianza Universidad, Óscar Vílchez, confirmó el fallecimiento de su padre Walter Vílchez Araujo, quien el jueves 6 de mayo dejó de existir por los efectos de la COVID-19.

"Amigos, hoy me toca despedirme de este Señor que ven acá, mi Padre. Aquel que me corrigió con amor, me enseñó a jugar al fútbol, ​​a manejar, a valorar el trabajo y el sacrificio. Te tengo marcado en mi alma viejo, te extrañaré la vida entera", escribió Óscar Vílchez, quien comparte este gran dolor con su familia y su hermano Walter, exjugador de Alianza Lima.

Conocida la noticia, personajes del fútbol peruano expresaron sus condolencias para la familia de Walter y Óscar Vílchez, quien recibió el respaldo de su club en estos difíciles momentos.

"La familia del Alianza UDH extiende sus condolencias a los familiares y amigos de Don Walter Ricardo Vilchez Araujo, padre de nuestro compañero de equipo Oscar "Neka" Vilchez y Walter "Pacho" Vilchez ex integrante de la institución", comentó el club huanuqueño.

Alianza Lima lamentó la muerte

A través de sus redes sociales, Alianza Lima envió un emotivo mensaje debido a la fallecimiento de Walter Vílchez Araujo, padre de sus exjugadores Óscar y Walter Vílchez, que falleció por los efectos de la COVID-19.

"Lamentamos profundamente el fallecimiento del Sr. Walter Vílchez Araujo, padre de nuestros exjugadores Óscar y Walter Vílchez. Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia y amigos. ¡Mucha fuerza!", publicó Alianza Lima en su cuenta de Twitter.

Óscar Vílchez, que milita en Alianza Universidad, pidió hace tres días una cama UCI tras complicarse la salud de su padre. "Por favor, necesito una cama uci con urgencia, alguien que me pueda ayudar, se lo agradecería infinitamente", comentó.

