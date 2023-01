Fútbol Peruano. | Fuente: EFE | Liga 1

Sporting Cristal se coronó campeón de la Liga 1 Movistar en una dura definición con Universitario de Deportes. Aunque a lo largo de la temporada 2020 los protagonistas del fútbol peruano también llamaron la atención post partidos y dejaron frases para el recuerdo.

Entre ellos, tenemos al entrenador celeste Roberto Mosquera, el exDT de Alianza Lima Pablo Bengoechea e incluso también figura el zaguero de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, quien tuvo un duelo personal contra la estrella de la Selección de Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas.

A continuación un recuento de las mejores frases del año en el balompié nacional:

Pablo Bengoechea

Pablo Bengoechea sobre un caso de indisciplina de Carlos Ascues.

“No lo llamo falta, eligieron hacer eso como cualquier ser humano que sale a bailar. ¿Dónde estaba Ascues? ¿Qué quieres que lo mande a salir a un ‘boliche’? (Risas), las fiestas son entretenidas”.

'Patrón' Bermúdez a Carlos Zambrano

Carlos Zambrano llegó a Boca Juniors y fue elogiado por el dirigente xeneize, el exfutbolista colombiano Jorge Bermúdez.

"Tiene todas la capacidad de ponerse la camiseta de Boca. necesitamos defensores de verdad".

Luis Aguiar se negó a criticar

El uruguayo Luis Aguiar se rehuso a criticar a sus compañeros en Alianza Lima en un momento complicado del club-

"A mi me pagan para jugar al fútbol y no para hablar mal de un compañero, jamás".

Pablo Bengoechea optimista

El DT uruguayo confiaba que Alianza Lima repetiría un buen año en 2020. Al final el equipo se fue a la Liga 2.

"No tengo ninguna duda que Alianza estará en la definición en diciembre".

Roberto Mosquera fiel a su estilo

El entrenador de Sporting Cristal es uno de los protagonistas de esta lista. Sorprendió en su ingreso a Sporting Cristal.

"Este zambito se pone terno y quiere hablar como blanco, vengo a campeonar".

Alexi Gómez sobre Matute

El exjugador de Universitario de Deportes se mandó con una declaración que seguramente no gustó nada a los hinchas cremas.

"No sé si exagero, pero tiembla este estadio"

Hansell Riojas sobre el fútbol

El defensa de Sport Boys llamó la atención con un declaración en medio de los irregulares resultados de la rosada.

"Si pudiera retroceder el tiempo no hubiera jugado al fútbol".

Reimond Manco y la camiseta de River

Manco se defendió de las críticas que recibió por pedirle la camiseta a 'Nacho' Gonzales tras el 8-0 de River ante Binacional

"He visto partidos de Champions, al Barca lo eliminaron y vi que todos cambiaron camisetas, o sea hacemos trágica una situación que no tiene pies ni cabeza. El resultado ya está, no va a cambiar".

Carlos Zambrano contra Neymar

El defensa de la Selección Peruana arremetió contra Neymar, a quien acusó por exagerar en las faltas.

"Sinceramente es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, pero para mí es un payaso de verdad".

Álvaro Barco sobre la derrota de San Martín

Álvaro Barco, gerente deportivo de San Martín, se mostró molesto por las decisiones arbitrales ante Alianza Universidad.

"No podemos seguir con esta maquinaria, no podemos seguir avalando esta clase de arbitrajes, esta gente que realmente nos está perjudicando a todos. Porque lo que hemos visto hoy realmente ha sido inconcebible".

Roberto Mosquera se refiere a Hawái

El entrenador de Sporting Cristal dejó una frase para el recuerdo tras la victoria celeste por 2-1 ante Ayacucho FC.

"No tengo capacidad para leer el futuro, si no me compraría la Tinka y me voy a Hawái".

Bengoechea "no llegó" a los jugadores

Alianza Lima contrato una serie de fichajes que al final no dieron su fruto. Así Pablo Bengoechea admitió en su salida que no logró que su mensaje llegue a sus jugadores.

“No tengo fuerzas para mirar a la cara. Siento vergüenza de lo que hemos hecho este año, no logré convencer al plantel de lo que quería".

Roberto Mosquera y el juego de Cristal

El entrenador de Sporting Cristal sacó pecho de cómo cambió el equipo celeste tras su llegada. Al final el tiempo le dio la razón con el título 2020.

"Me inspira la religión del toque, y los jugadores se mataron de risa, pero empezaron a tocar. ¿Y tocamos, no?".

Ángel Comizzo arremetió contra Michael Espinoza

El entrenador de Universitario Ángel Comizzo criticó duramente contra el árbitro Michael Espinoza luego del empate 2-2 ante el Cantolao.

"Estamos enojados con este tipo de arbitrajes, que son realmente muy malos. Este árbitro no pudo dirigir nunca más a la ‘U’, por favor, que nunca más dirija a la 'U'".

Gareca sobre Gianluca Lapadula y Chile

El entrenador de la Selección Peruana Ricardo Gareca explicó por qué no colocó como titular a Gianluca Lapadula en el enfrentamiento ante Chile.

"Lapadula no conoce a nadie acá ahora, por eso decidimos poner a Raúl Ruidíaz y darle un poco más de tiempo para que conozca a sus compañeros y al nivel de las Eliminatorias Sudamericanas".

Juan Carlos Oblitas fuerte y claro sobre la Selección

El director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, afirmó que la Selección Peruana perdió la "humildad" tras el mal arranque en las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

“Creo que el problema pasa en nuestra cabecita. Si recuperamos la humildad, ese espíritu que tuvo ese grupo de jugadores de estar unidos, el nosotros siempre por encima del yo, el camino va a estar bien. Ir al Mundial nos hizo pensar otra cosa. Hay que recuperar la humilidad”.

El agradecimiento de Gianluca Lapadula

Gianluca Lapadula jugó de titular ante Argentina. Al final de la derrota lamentó el resultado, aunque hizo un alto para destacar el recibimiento de los jugadores de la Selección Peruana.

"Estoy muy triste pero el resultado, pero quiero agradecer a mis acompañeros como me han recibido, muy bien".

