El Presidente de Deportivo Llacuabamba, Hernán Saavedra consideró que la Liga 1 no debe reanudarse producto de la pandemia y Estado de Emergencia que se vive a causa del Covid-19. Sin embargo, el dirigente manifestó que respetaran la decisión que se tome por mayoría de clubes.

"Nosotros apoyamos el fútbol porque nos gusta y entretiene a la gente y no porque nos resulte rentable y ganemos mucho dinero, por ello considero que ante esta situación de la pandemia el fútbol no debería volver. Y digo esto porque el fútbol es pasión y la gente quiere alentar a sus equipos y ahora eso no se podrá. Además, cada vez hay más infectados y crece el número de personas muertas”, indicó Saavedra en el programa ‘Negrini lo Sabe’.

El directivo también opinó sobre los inconvenientes económicos que percibe el cuadro de La Libertad producto de la no adquisición de derechos de televisión.

“Ese tema lo viene manejando nuestro asesor legal con la Federación, sin embargo puedo decirles que está yendo bien y esperamos muy pronto cerrar este acuerdo. Estamos tranquilos y creemos en la buena fe de todas las partes", finalizó.

