Unión Comercio y Pirata FC descendieron esta temporada. | Fuente: Facebook Unión Comercio

Esta semana, en diálogo con RPP Noticias, Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, aseguró que consideraba "una barbaridad" tener a 20 equipos en el torneo de Primera División. Y aunque aseguró que lo que sabía es que habría cuatro descensos, prefirió no confirmarlo.

"Me parecía una barbaridad que haya 18 equipos y ahora habrá 20. Este año, con 18 equipos, varios terminaron mal, y muchos no debieron terminar. No estamos preparados para esa cantidad”, dijo en Fútbol Como Cancha.

En ese sentido, Agustín Lozano, presidente de la FPF, sí se atrevió a confirmar la noticia. "Con todo el respeto que se merece Juan Carlos, hace dos años tuvo todo el espacio para decir no, esto no va, y me parece que no lo hizo. Yo cuando quise cortar los cuatro ascensos, los clubes de la Segunda División protestaron con todo derecho", dijo a La República.

"En el 2020 descenderán 4 equipos y solo ascenderán 2 para que el año 2021 volvamos a tener 18 clubes en Primera División y en el 2022 esperamos tener 16 equipos en la Liga 1. La decisión final será de los asambleístas", mencionó.

El VAR en la Liga 1

Por otro lado, Lozano se refirió al uso del VAR en la final de la Liga 1 2019. "No (hubo irregularidad), porque el hecho que no esté reglamentado no significa que esté prohibido. Cualquier inducción para mejorar el desarrollo del campeonato está permitida con el acuerdo de las partes involucradas y con la aprobación de Conmebol", opinó.

El presidente de la FPF agregó que "la idea es que, de 10 partidos que habrá en cada fecha, por lo menos en dos se utilice el VAR". La elección de dichos encuentros se podría llevar a cabo mediante un sorteo o teniendo en cuenta la relevancia de los mismos, según indicó.

¿Reelección?

En la misma entrevista, Agustín Lozano afirmó que no piensa en presentarse a la reelección. "No. En este momento solo pienso en fortalecer más a la Federación para seguir logrando éxitos deportivos".

Declaraciones contra Pablo Bengoechea

Si bien aseguró que tiene el mejor de los conceptos acerca del entrenador de Alianza Lima, el mandamás de la Federación afirmó que "no se ve bien que un profesional que ha sido recibido en nuestro país con las puertas abiertas y que se ha ganado el cariño de la mitad del país critique de esa manera a nuestros árbitros. Se equivocó al declarar en caliente".

¿Nacional o Monumental?

"El profesor Gareca y su comando técnico nos han pedido jugar en el Estadio Nacional. Sin embargo, cuando el Nacional entre a remodelación para el Mundial Sub-17 del 2021, podemos considerar al Monumental como segunda opción. El partido de marzo ante Brasil se jugará en el Nacional".

