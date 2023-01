El técnico peruano habló sobre el cargo que le ofrecieron en la FPF. | Fuente: UCV Club de Fútbol - Oficial

El entrenador de César Vallejo, José 'Chemo' del Solar, aseguró que sí le ofrecieron un cargo en la Federación Peruana de Fútbol. El exjugador crema habló en una entrevista exclusiva para Fútbol Como Cancha de RPP Noticias, en la cual también reveló que tuvo una oferta del extranjero.

"Me llamaron de la Federación y tuve una reunión. Más o menos me comentaron de qué se trataba el tema. Me sorprendió sinceramente. Yo recién había llegado a Lima. Hubo un par de jornadas el lunes 16 y el marte 17 de este mes. Los entrenadores tuvimos que juntarnos en la Videna por el tema de las licencias, hay que revalidar las licencias Conmebol. En esos días me llamaron. He tenido una reunión con la gente de la Federación, me contaron de qué se trataba", señaló del Solar.

Asimismo, el técnico afirmó que tuvo que rechazar una oferta en el exterior. "En este momento me agarra armando el equipo, metido en el tema de la pretemporada, con un contrato vigente. No he renovado un contrato con la Vallejo, tenía contrato con el club. Ascendimos y renové contrato por dos años. Este finaliza en diciembre de 2020. Es más, tuve una oferta de un equipo sudamericano para irme, ahora, al extranjero antes de navidad y he estado hablando con ellos. Inclusive he tenido una reunión con la gente de mi club, de la Vallejo para ver esa opción, pero yo tengo un contrato vigente y tengo que respetarlo. He tenido que decirles que no", finalizó 'Chemo'.

José 'Chemo' del Solar es el actual entrenador de César Vallejo. El conjunto trujillano se está reforzando para la temporada 2020 de la Liga 1 con Patrick Zubczuk, Emiliano Ciucci, Maximo Rabines, Jersson Vásquez, Yorleys Mena, Arquímedes Figuera y Christian Ramos.

