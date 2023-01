Felipe Cantuarias es integrante de la Comisión de Gobernanza de la FIFA. | Fuente: Prensa FPF

Unos de los temas que atrasó la pandemia del Covid-19 es el proceso eleccionario en la Federación Peruana de Fútbol. Pese a las complicaciones de la pandemia, Felipe Cantuarias, miembro del Comité de Gobernabilidad de la FIFA, consideró que el ente del balompié nacional debe convocar este año a elecciones de su junta directiva y para ello se podría utilizar el sistema virtual.

"Es muy importante que haya una elección en la FPF para reforzar la institucionalidad del fútbol peruano, para que coincida con la nueva etapa del proceso eliminatorio de la selección peruana. Recordemos que el presidente Lozano se ha comprometido en ejecutar y que yo sepa no ha ocurrido cambio de planes y entiendo que es persona respetuosa. ”, indicó Cantuarias en Ovación.

“El sistema de elecciones y designaciones mediante el sistema telemático se puede aplicar sin ningún problema para las elecciones de la FPF en octubre. Esperemos que sea así, no he conversado con Lozano, pero me imagino que estarán pensando la forma de implementar. Él estuvo hoy en la elección de hoy y el sistema estuvo bien. Puede ser un modelo que se pueda aplicar en Perú", agregó.

Felipe Cantuarias pertenece al comité de Gobernabilidad de la FIFA desde el 2016. Del el 2011 al 2013, fue presidente de Sporting Cristal.

