Diego Simeone: 'No veo muy seguido a Barcelona'. | Fuente: AFP

Atlético de Madrid sabe que su próximo encuentro ante FC Barcelona va a ser tomada como una final por parte del equipo culé, al ser decisivo en su lucha por conseguir el título de LaLiga.

Al respecto, Diego Simeone, tras su última victoria ante Alavés (2-1), se mostró optimista de cada al encuentro ante los dirigidos por Quique Setién.

"Cada partido ante cualquier equipo importantísimo nos genera ilusión y entusiasmo y no va a cambiar nada mañana. Intentaremos llevar el partido a donde estemos cómodos", sostuvo el 'Cholo' respecto al partido que tendrá en el Camp Nou.

Por otra parte, al ser consultado acerca de Antoine Griezmann, ex jugador 'colchonero', precisó: "No veo seguido al Barcelona para abrir un comentario justo. Me centro en el Atllético, que es lo más importante que tenemos".

Asimismo, si bien han crecido los rumores acerca de una falta de química entre Setién y jugadores más pesados en el camerín, Simeone sostuvo: "No hablo de los demás vestuarios, solo del nuestro, lo necesitamos siempre protegido y cuidarlo y manejar las emociones de cada futbolista".

El compromiso entre Altético de Madrid y FC Barcelona por la fecha 33 de LaLiga está pactado para este martes 30 de junio a las 3:00 pm (hora peruana).

