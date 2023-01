Néstor Lorenzo: 'Estamos con la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible' | Fuente: FBC Melgar

Este año FBC Melgar continúa reforzándose de cara a la Liga 1 2021 no solo desde dentro del campo, sino que también anunció la contratación de Néstor Lorenzo como su nuevo entrenador para el torneo local y la Copa Sudamericana.

El director técnico argentino, quien ha sido asistente técnico de José Pekerman por 15 años, decidió tener su primera experiencia desde el banquillo al mando de los 'rojinegros' y se mostró ilusionado al respecto.

"Tenía un trabajo donde con José (Pekerman) nos llevábamos bien y estaba enfocado en eso. Pero antes del Mundial (Rusia 2018) ya le había dicho a José que quería dirigir un equipo, más que nada", indicó Lorenzo en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto a cómo se estableció la relación entre FBC Melgar y él para su contratación, precisó: "Un representante amigo de Colombia me contactó y me preguntó si me interesaba, yo ya tenía ganas de iniciar. Empecé a averiguar y me dijeron que el club está ordenado, que se estaban haciendo las cosas bien, que era posible iniciar un proyecto como el que uno aspiraba. Luego me fui poniendo de acuerdo con la gente del club y acá estamos con la ilusión de hacer las cosas lo mejor posible".

Sobre la planificación para el primer equipo arequipeño de cara al 2021, sostuvo: "Estamos evaluando refuerzos en la parte ofensiva y defensiva. Estamos viendo la posibilidad de sumar un par más de jugadores, sobre todo sabiendo que hay Copa Sudamericana".

