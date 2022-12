Eduardo Esidio: 'De todo el tricampeonato, tengo más admiración por el del 98 ante Sporting Cristal' | Fuente: Universitario de Deportes

Este miércoles se dará la final de ida entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal, un hecho que no ocurría desde 1998. Por su parte, Eduardo Esidio, ex delantero 'crema' recordó su paso por esa finaentre ambos equipos que inició el tricampeonato de los merengues entre el 98 y 2000.

"Todos los títulos son importantes. Del tricampeonato, no diré que uno es más que otro, pero tengo más admiración por el del 98, por la oportunidad de llegar a un equipo grande, por el inicio complicado y hasta el final contra un equipo grande como Sporting Cristal", indicó el ex futbolista brasilero en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

Asimismo, el ex 'crema' también rememoró su paso por el equipo 'blanquiazul' en el año 2001 y descartó que alguna vez pudiera estar cerca de vestir la 'celeste': "Nunca hubo ningún contacto con Sporting Cristal, cuando yo supe que Universitario no quería contar más con mis servicios, se me acercaron Cienciano y Alianza Lima. Terminé yendo a Alianza".

En tal sentido, agregó: "La amistad que hice con gente de Alianza Lima nadie me lo puede quitar. Logramos el campeonato en el año de su centenario, recuerdo ese cariño en el camerino, en las calles, eso no se olvida".

Sobre las finales que disputarán Universitario de Deportes y Sporting Cristal: "Gracias a Dios, a mí siempre me tocaba hacer goles en los clásicos y eso marca más en la historia de un equipo. Ahora no va a estar la hinchada en las tribunas, hay que ser responsables, pero tengo la certeza de que van a ser dos grandes partidos".

