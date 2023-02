El técnico de UTC se pronunció tras el cambio de escenario de su próximo encuentro. | Fuente: UTC Pagina Oficial - Facebook

El entrenador de UTC, Gerardo Ameli, se pronunció tras la polémica por el cambio de ciudad del encuentro ante Deportivo Municipal en Fútbol Como Cancha de RPP Noticias. El partido por la fecha 12 del Torneo Clausura de la Liga 1 estaba planeado jugar en Huacho, pero finalmente se cambió para que el recinto sea el Estadio Miguel Grau del Callao.

"Siento que hay un manoseo, un menosprecio. Siento que los partidos se tienen que jugar. La verdad es que no me gusta ganar o perder puntos en mesa, mucho menos. Es una contienda deportiva, donde los puntos se dividen en la cancha. Lo tengo presente permanentemente, pero a mí me gustaría que las reglas sean iguales para todos. Para los de Lima, como para los de provincia", aseguró Ameli.

El DT también afirmó que el cambio generó un desorganización en los planes del comando técnico. "La decisión del cambio de escenario sí alteró nuestra logística. Teníamos todo organizado para viajar a Huacho. Nosotros, los del cuerpo técnico, teníamos todo armado. Incluso las reservas y los pagos necesarios del hotel, y lugar del entrenamiento para mañana en la tarde", señaló.

Sin embargo, aseguró que UTC viajará por el encuentro. "Nosotros, desde la parte deportiva, nos estamos avocando a preparar el partido de la mejor manera. Entiendo que vamos a viajar mañana, ya está organizada la cosa para viajar mañana. Siento que fue nuestra mejor semana de trabajo, los jugadores muy involucrados en la actividad y tenemos preparado el partido para jugarlo con mucha ilusión, entusiasmo, con mucha predispocisión. Lo legal, lo reglamentario lo está manejando el club con los abogados de la institución y esa parte va por un carril. Lo nuestro, lo deportivo, necesariamente tenemos que poner la cabeza, la energía en lo que va a ser el partido. De cualquier manera, incomoda un poco estas idas y vueltas en la organización", añadió.

Gerardo Ameli también afirmó que le gustaría que el Clausura lo gane un club por lo demostrado en los partidos. "Me uno a lo que decía 'Chemo' en la mañana, o lo que decía el entrenador de Alianza, que la tabla termine como tiene que terminar, pero por mérito deportivo. Que no haya beneficios o reglamentos diferentes para unos y otros. Es lo único que me interesa", finalizó.

Gerardo Ameli habló en exclusiva para RPP Noticias.

