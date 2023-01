Deportivo Municipal perdió a manos de Sport Boys en su último partido del Torneo Clausura. | Fuente: FPF/Prensa Deportivo Municipal

Deportivo Municipal fue uno de los dos clubes en recibir la quita de dos puntos por la Comisión de Licencias de la FPF esta semana por incumplimiento de los pagos de julio. Sin embargo, Alberto Borda, directivo del cuadro edil, sorprendió a más de uno cuando declaró que estos ya se habían hecho.

Tras esta afirmación, Hernán Garván, gerente de licencias de la FPF, aseguró en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias que de momento no han recibido ninguna evidencia sobre esta cancelación. Asimismo, negó lo dicho por el directivo de Deportivo Municipal en relación a un trato diferente hacia ellos en comparación a los demás clubes.

"No estoy de acuerdo en que se hayan querido comparar con otros clubes. Los filtros y procesos acá son los mismos para todos. Deportivo Municipal no ha venido cumpliendo y, definitivamente, es un club que ha venido teniendo dificultades. Tengo entendido que han dicho que han pagado tarde, pero hasta el día de hoy no tenemos evidencia de ese pago", dijo.

Estos incumplimientos en cuanto a pagos en Deportivo Municipal llevaron a que el plantel se niegue a entrenar el último martes. Los dirigidos por Víctor Rivera se enfrentarán ante Sporting Cristal por la séptima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 Movistar este fin de semana en Huacho.

