Mauricio Montes sobre el arbitraje: 'Siento que no fue equitativo' | Fuente: Liga 1

Este martes Alianza Lima empató por 2-2 ante Cusco FC por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson y, tras el encuentro, Mauricio Montes, delantero del cuadro imperial y autor del primer gol, se refirió al desarrollo del partido.

"Es la segunda vez que vamos arriba en el marcador y no podemos mantenerlo. Es complicado cuando a veces hay situaciones como el penal que no nos cobran y era 2-0, en la mínima cobran el penal para Alianza. Entonces siento que no fue equitativo y esas cosas dificultan para un equipo que se prepara para sumar de a tres luego su trabajo se vaya al diablo todo eso por fallas que no pasan por nosotros". indicó Montes en diálogo con GOL Perú.

"Son cosas que a uno le moritifcan, que siguen pasando y eso fastidia. Por momentos hicimos daño, van dos partidos seguidos que anotamos dos goles, pero nos toca defender mejor el resultado y es complicado si pasan otros factores", agregó Mauricio Montes.

Como se recuerda, el delantero de 37 años anotó un doblete en el partido pasado ante Cienciano y esta vez marcó el 1-0 ante el equipo de Carlos Bustos. Sin embargo, ambos terminaron empatando con gol de Rengifo por el cuadro cusqueño, y de Manzaneda y Barcos.

NUESTRO PODCAST

Maradona: La mano de Dios y el gol del siglo

Diego Armando Maradona dejó su impronta para siempre en dos jugadas que pasaron a la historia del fútbol hace 34 años frente a Inglaterra: el gol del siglo y la mano de Dios.

Te sugerimos leer