Se han disputados seis fechas de la Liga 1 Movistar, que tiene como puntero a Alianza Universidad | Fuente: Andina

El coronavirus llegó al Perú y ya se han detectado más de una decena de casos de personas infectadas, por lo que el presidente de la República Martín Vizcarra anunció medidas preventivas con la finalidad de evitar que los contagios se sigan expandiendo.

El mandatario refirió que los eventos masivos entran en evaluación para su suspensión momentánea y entre los posibles se encuentra el fútbol, que cada semana congrega a miles de personas en diez estadios del Perú.

Ante ello, en ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias, brindó recomendaciones al respecto el médico infectólogo del Ministerio de Salud, Manuel Espinoza, que sugirió que, en caso no suspenderse la Liga 1, esta debería continuar sin la presencia de público.

“Para mí sería mejor que se juegue a estadios cerrados, sin espectadores y que los mismos jugadores sean responsables de informar si se sienten enfermos”, expresó el especialista.

“La primera medida para los espectáculos deportivos sería la limpieza de manos y también el distanciamiento apropiado entre una persona y otra para no contagiarse. Si no hay condiciones (agua, jabón, papel toalla, alcohol en gel) en los estadios para evitar el riesgo de contagio, sería mejor que no se realicen espectáculos deportivos con asistencia masiva”, detalló Espinoza.

“Cualquier espectáculo, como un partido de fútbol, hace que la gente se junte y, cuando hablan o gritan, se pueden contagiar a través de la saliva, también al agarrar las barandas o en los baños”, explicó el profesional de salud.

