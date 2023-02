Claudio Torrejón fichó por Sport Boys en 2019 | Fuente: Liga 1

La Liga 1 va por su segundo mes sin actividad debido a la paralización que provocó la pandemia del coronavirus en el Perú y en los clubes profesionales de fútbol esto provocado un importante golpe económico.

Todos se han visto afectados, pero Sport Boys del Callao sería uno de los equipos a los que más les ha resultado complicado cumplir con sus obligaciones. Respecto a ese tema, el administrador Johan Vásquez señaló que podían asumir el 65% del salario de su plantel, con el objetivo de no prescindir de los trabjadores de la institución.

Sin embargo, Claudio Torrejón, mediocampista del equipo, respondió a las expresiones de Vásquez afirmando que Sport Boys no cumplió con los pagos correspondientes a marzo.

"Esto es un tema complicado, más aún cuando por parte del club no se cumplió marzo. Si en un inicio no se cumplió es difícil hablar del tema. Las declaraciones de Johan (Vásquez) me sorprenden, porque es medio tendencioso hablar de esa manera en esta situación y sabiendo la realidad de las cosas", dijo el futbolista en Radio Ovación.

“Es inevitable pensar en el tema económico cuando sabes que eres el único equipo que marzo no se le cumplió. Eso no tiene que afectar en el tema de los entrenamientos y en las interrelaciones”, agregó el volante de 27 años.

Hasta la fecha y tomando en cuenta desde la jornada que se paralizó la Liga 1, Sport Boys dejó de jugar de local los partidos frente a Sporting Cristal, Melgar, Sport Huancayo, Carlos Stein y Deportivo Municipal.

