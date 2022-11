Beto Da Silva fichó por tres temporada con Alianza Lima | Fuente: Prensa Alianza | Fotógrafo: LUIS NOGUERA

‘Beto’ Da Silva fue el último fichaje de Alianza Lima en el 2020. El delantero nacional firmó por el cuadro blanquiazul por tres temporadas y fue anunciado el pasado 12 de febrero. Desde su incorporación y luego de la demora de la llegada de sus papeles para quedar apto, solo pudo jugar dos partidos.

Fue titular frente Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores en Matute y disputó todo el Clásico contra Universitario de Deportes en el Monumental por la Liga 1, perdiendo ambos juegos, después quedaría suspendida toda actividad del club.

El protagonismo de ‘Beto’ Da Silva no ha podido darse todavía en Alianza Lima, en gran medida a circunstancias no esperadas. Sin embargo, el delantero fue captado la semana pasada al aparecer fuera de su domicilio durante el periodo de cuarentena. Da Silva acompañaba a otra persona y no aplicaba el distanciamiento social, hecho que fue muy cuestionado.

Ante ello se rifirió el gerente deportivo de su club, Gustavo Zevallos, respecto a si una sanción podría caer sobre él. “Situaciones como estas no se deben dar. Nos sorprendió esta situación, más allá de ser jugadores, esto no debe darse bajo ninguna circunstancia, salvo que sea estrictamente necesario. Vamos a conversar con él y que se rectifique, queremos evitar estas situaciones extradeportivas, no le hacen bien al club. No hemos determinado si habrá sanción aun”, explicó Zevallos en ‘El Comercio’.

