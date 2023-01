Erinson Ramírez: 'Claudio Pizarro ha visto mis jugadas, me dijo que vaya por el camino correcto' | Fuente: Liga 1

SIn duda uno de los jugadores que tuvo mayor rendimiento en la temporada Liga 1 2020 fue Erinson Ramírez con la camiseta de UTC. Como se recuerda, el jugador ahora será de Deportivo Municipal y seguirá siendo dirigido por Franco Navarro.

Por su parte, el atacante habló de sus expectativas de cara al próximo año y la evolución de su carrera: "El Erinson de Alianza, hace años ya murió, ahora en este 2020 revivió. Ahora soy renovado. Este Erinson ira por el camino correcto. Muchas veces me equivoqué, pero gracias a Dios me di cuenta a los 22 años”, sostuvo el jugador en 'Match Deportes'.

Asimismo, indicó que hubo interés de otro club de Lima: "Hubo un acercamiento entre mi representante con los de Cristal, pero no quise esperar y opté por Deportivo Municipal con el profesor Navarro".

Para sorpresa de muchos, Ramírez reveló la conversación que ha llegado a tener con Claudio Pizarro: "Pizarro ha visto mis jugadas, quien sabe más adelante me puede llevar a Alemania. He conversado en video llamada con el (Claudio), y me ha pedido que vaya por el camino correcto".

Sobre la posibilidad de vestir la 'blanquirroja', sostuvo: "la Selección es el sueño de todos. El preparador físico de UTC, me comentó que me estaba siguiendo la selección, cuando terminó el campeonato conversé con Juan Carlos Oblitas”.

Te sugerimos leer