Carlos Lugo marcó el gol del triunfo ante River Plate | Fuente: Andina

El cumpleaños 119 de Cienciano no podía pasar desapercibido. RPP Noticias conversó en el aniversario del ‘Papá’ con el autor del gol más importante de su historia, el paraguayo Carlos María Lugo.

Radicado en la Ciudad Imperial por temas laborales se animó a contar detalles de cómo presintió el gol a River Plate en aquella noche gloriosa de diciembre del 2003. Además de dejar claro que Cienciano es un grande del país como Universitario y Alianza Lima.

¿Qué significa para ti Cienciano?

El equipo que me abrió las puertas para jugar a nivel internacional y demostrar lo que yo venía en los equipos donde estaba militando. Siempre estaré agradecido a Juvenal Silva (ex presidente del club) que siempre confió en mí.

¿Te cambió la vida Cienciano?

Hay que darle mérito al club, pero también a uno. Llegar a Cienciano fue un reto, porque no estaba adaptado a la altura, me costó adaptarme, pero cuando lo hice, demostré lo que yo quería. A los dirigentes y al técnico (Edgard Ospina), que no me quería, que podía dar mucho más. No fue Freddy (Ternero), fue Ospina. Un día llegué a la secretaria y vi que estaban los nombres de siete jugadores que no los querían. En ese momento me convencí más.

¿Qué recuerdos de ese Cienciano campeón de la Sudamericana?

Los mejores. Empezando por los utileros hasta los dirigentes. Desde Óscar Ibáñez hasta el último chico. (En el torneo) Nos siguió la suerte del campeón. Sumada a la calidad de un plantel que quiso lograr algo importante en la historia.

En tu caso y por lo que pasó en la final ¿Te sientes un predestinado?

Yo creo que si (risas). Fui tocado, porque en el primer tiempo entré con un polo que me habían preparado para usarlo y en el segundo lo hice con uno que me había reglado un amigo que trabajó en la Selección de Perú y le puse “Para toda mi familia”. Hasta ahora pienso que fui tocado por Dios y bendecido por mi madre que está en el cielo.

Carlos Lugo, autor del gol más importante de la historia de Cienciano | Fuente: El Peruano

¿Fue algo premonitorio?

Sí, porque no acostumbraba a usar nada debajo de la camiseta oficial y en esa final, se me dio. Lo que si me olvidé fue de la bandera paraguaya que un compañero en la banca la tenía (risas).

¿Se extraña?

A todos. Al plantel, comando técnico; aunque tenemos un grupo de WhatsApp donde conversamos en fechas especiales o pasándonos reportes de capacitaciones.

¿Te enamoraste de Cusco? ¿Veo que estás por allá?

Estoy trabajando en Cusco. La pandemia no me dejó viajar a Chiclayo para estar con mi familia. Estoy esperando que se permitan vuelos internos para poder estar con mi familia y mis hijos.

¿Cienciano es un grande del país?

Si, grande por todo lo que hizo. Movió todo un país. Justo estaba conversando con ‘Chango’ Maldonado y Julio García que fue impresionante eso. Y ahora que pasó años, te das cuenta que Cienciano con sus dos copas internacionales es un equipo grande del Perú.

¿A la altura de Alianza y Universitario?

Yo creo que sí. Está Cienciano por mérito propio y el gran esfuerzo que se hizo en aquel año. Porque todo hincha de la U, Alianza, Cristal, Boys, Municipal, todos hacían fuerza por Cienciano en esa final. El que diga que no fue, está mintiendo, porque la gente te lo demuestra en la calle

