Liverpool ganó 4-0 en el partido de vuelta. | Fuente: AFP

El último 7 de mayo, Liverpool consiguió algo histórico: eliminar al Barcelona en semifinales de la Champions League tras perder 3-0 en el partido de ida. Con dobletes de Georginio Wijnaldum y Divock Origi, los ingleses lograron su pase a la final del torneo.

El cuarto gol, de Origi, quedará en la historia no solo por lo que significó, sino por la forma en la que fue ejecutado. A los 79', Trent Alexander-Arnold ejecutó un tiro de esquina engañoso que logró confundir incluso al arquero azulgrana, Ter Stegen, y Divock Origi recibió el balón para, con un derechazo, marcar el épico tanto.

Veinte días después de la hazaña, los protagonistas de la anotación recordaron los detalles del córner que les valió la clasificación a la final de la Champions League en una entrevista con Vivasport.

"Vi que Shaquiri la quería, así que me fui, entonces vi a Divock (Origi). Estaba solo e medio del área y pensé '¿por qué no?'. Ya había practicado ese tiro antes", contó Alexander-Aronld, quien ejecutó el tiro libre.

"Miré hacia atrás y sentí que podía estar pasando algo. Entonces me llegó la pelota y me reacomodé en un segundo", dijo Divock Origi, autor del gol. "No sabía ni qué había pasado. o estaba en la frontal del área y vi el balón volar", agregó el defensa Virgil Van Dijk.

La final de la Champions League, entre Liverpool y Tottenham, se jugará el sábado 1 de junio a las 2:00 pm. (hora peruana) en el Wanda Metropolitano.

