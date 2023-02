Carlos A. Mannucci | Fuente: Carlos A: Mannucci

Medida drástica. La directiva de Carlos A. Mannucci tomó la decisión de aplicar la suspensión perfecta de labores hasta 30 días posteriores terminada la emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus. El club trujillano es el primero en aplicar esta medida excepcional.

En una extensa carta, dirigida al plantel, la directiva da a conocer las razones que lo llevaron a tomar esta medida. Entre ellas, afirman en el documento de dos páginas, que no llegaron a un acuerdo con los jugadores para la reducción salarial temporal .

Luego de detallar que conversaron con la SAFAP y tras el anunciò del presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, quien señaló en RPP Noticias que la "Liga 1 podría regresar en julio, de ninguna manera en mayo o junio". Además, afirmò que "oficialmente no hay ningùn aporte de FIFA o Conmebol.

"Habiendo agotado todos los mecanismos orientados a mantener el pago de remuneraciones asegurando el cubrimiento de una vida digna mientras dure la emergencia, asimismo, teniendo en cuenta que estamos frente a una grave afectación económica del club, debido a la suspensión del pago de sponsors, taquilla y otros ingresos; máxime si no es posible la realización de labores de forma remota por la propia naturaleza de las actividades (deporte de contacto), y por último, no habiendo prosperado la reducción salarial que implica la licencia con goce de haberes, la Junta directiva del club Carlos A. Mannucci ha sesionado de emergencia y, evaluando todos los aspectos del caso, ha decidido por unanimidad aplicar la suspensión perfecta de labores, hasta 30 días posteriores y calendario, de terminada la emergencia sanitaria conforme al Art. 3.5 del Decreto de Urgencia 038-2020; sin embargo dicho plazo no deberá exceder a 90 días conforme a lo previsto en el Art. 15º del Decreto Supremo 003-97-TR", se deja leer en el comunicado del club carlista.

La directiva deja abierta la posibilidad de un diálogo. "Lamentamos profundamente no haber llegado a un acuerdo con la plantilla del equipo principal. Asimismo, reiteramos nuestra disposición de velar por los intereses de todos nuestros trabajadores, y por ende dejamos la puerta abierta al diálogo, con la finalidad de llegar a futuros acuerdos solidarios y acorde con la realidad de nuestra institución y el país".

El club deberà registrar la solicitud de suspensión perfecta de labores en la página oficial del ministerio de Trabajo.

