Johan Arango viene de jugar en el Correcaminos del Ascenso MX. | Fuente: AFP

El caso de Johan Arango es para no creer. El mediocampista nacido en Cali, que fue confirmado como fichaje de Binacional en las redes sociales, anteriormente había sido oficializado por el Always Ready de Bolivia y, según lo informado en los medios ecuatorianos, estaría siendo anunciado como contratación del club Olmedo.

De esta manera, este sería 'el tercer equipo' de Johan Arango en el presente periodo de transferencias y se desconoce cuál sería su destino final. De no jugar con Binacional, no sería el primer caso en el que 'Poderoso del Sur' anuncia a un jugador como refuerzo sin haberlo realmente fichado: Steven Rivadeneyra fue presentado en redes sociales como jugador del club, pero terminó incorporándose a Alianza Lima al no haber firmado ningún contrato.

En los próximos días se estaría aclarando la situación de Johan Arango, que hasta ahora no ha llegado a Juliaca pensando en la pretemporada de Binacional. Sin embargo, sabiendo de los antecedentes de inestabilidad de parte del futbolista colombiano, los seguidores de la institución puneña no deberían sorprenderse si finalmente no viste la camiseta del equipo en este 2020.

Te sugerimos leer