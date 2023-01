Bernardo Cuesta: 'Los números, a nivel personal, no me llaman la atención, lo importante es sumar' | Fuente: Liga 1

Este sábado FBC Melgar goleó por 3-0 a Cantolao por la fecha 3 de la Liga 1 Betsson y uno de los anotadores fue Bernardo Cuesta, delantero 'rojinegro' que está próximo a una marca histórica con el club arequipeño.

Tras el encuentro, el jugador argentino se refirió a la victoria sobre el 'Delfín': "Venía de un tiempo con lesión, y es mi primer partido como titular, oficial, y estoy contento por el triunfo que se logró. En el pasar de los días ya estaré al cien por ciento", indicó en diálogo con GOL Perú.

El futbolista de 32 años está a tres goles de ser el segundo goleador histórico de FBC Melgar. Al respecto, indicó que las marcas personales no son primordiales, sino el desempeño colectivo.

"Convertir es importante, se me dio en la vuelta y la verdad que más allá de los números, a nivel personal no es algo que me llame la atención. Lo principal es que se sumó de a tres y seguimos en carrera", agregó Cuesta.

En este podio se encuentra Eduardo 'Patato' Márquez con 197 goles, luego le sigue Genaro Neyra con 163 tantos y Bernardo Cuesta puede igualarlo ya que tiene 120 goles en su haber, el que le sigue es Ysrael Zúñiga con 117.

