Alianza Universidad vs. Binacional | Fuente: Liga 1

Con el regreso de Javier Arce en el banquillo, Binacional retomó la sed del triunfo al vencer 2-1 a Alianza Universidad, en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Liga 1 Movistar.

El 'Poderoso del Sur' encontró la ruta del gol gracias a una buena jugada del colombiano Johan Arango, que habilitó a Andy Polar, que no dudó para rematar de zurda y colocar el 1-0 a los 22 minutos de juego. El extremo zurdo le pegó de primera para batir al arquero Diego Morales.

Binacional continuó creando peligro y aumentó la cuenta a través del delantero uruguayo Sebastián Gularte. Nuevamente Arango apareció para habilitar al '9' de su equipo, que anotó de zurda para colocar el 2-0.

El segundo tiempo comenzó con más oportunidades para Alianza Universidad gracias a los ingresos del colombiano Lionard Pajoy en lugar de Germán Pacheco y Jack Durán por Hernán Rengifo.

Así llegó el tanto de descuento del cuadro huanuqueño. Pajoy fue derribado en el área de Binacional y fue el propio delantero que anotó gracias a un disparo de penal a los 66 minutos.

De ahí en adelante, Binacional se mostró más sólido en defensa y defendió su ventaja para lograr el primer triunfo en el Torneo Apertura tras el reinicio del fútbol peruano en agosto pasado.

Con este resultado, Binacional sumó 18 puntos y se ubica en el cuarto puesto del certamen.

Primer gol de Binacional. | Fuente: DirecTV Perú

El segundo gol de Binacional. | Fuente: DirecTv Perú

ALINECIACIONES CONFIRMADAS:

Binacional: Sotillo; Fajardo, Fernández, Reyes, Leudo; Tello, Labrín, Polar, Deza, Arango y Gularte.

Alianza Universidad: Morales; Cánova, Gambetta, Moyano, Bashi; Morales, Gómez, Maidana, Encinas, Rengifo y Pacheco.

LA PREVIA

Alianza Universidad vs. Binacional se enfrentan este viernes 11 de setiembre en el estadio Alberto Gallardo. El partido de la fecha 11 de la Liga 1 Movistar se disputará an partir de las 11:00 a.m. (hora peruana). La transmisión llegará por Gol Perú y todos los detalles del encuentro lo encontrarás en la página web RPP.pe.

Este partido marcará el retorno en el banquillo de Javier Arce, que reemplazó a Flabio Torres, que dejó el cargo de director técnico debido que los resultados no estuvieron de su lado.

“Esta es una historia nueva, hemos limado todas las asperezas con la dirigencia”, declaró Arce, ganador del Torneo Apertura 2019.

Binacional empató 0-0 ante Cienciano del Cusco en el último partido del Apertura. Por su parte, Alianza Universidad perdió 3-2 ante el líder del campeonato, Universitario de Deportes.

Binacional enfrentará a Atlético Universidad. | Fuente: Liga 1

Te sugerimos leer