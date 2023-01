Yordi Vílchez fue el primer refuerzo oficial de Alianza para 2021. | Fuente: Club Alianza Lima / GEC

Yordi Vílchez, uno de los dos refuerzos oficializados por Alianza Lima para la temporada 2021, sostuvo una entrevista con Fútbol Como Cancha, de RPP Noticias, y habló de todo un poco. Incluso, se refirió a la posibilidad de que Víctor Rivera dirija al equipo blanquiazul.

"Tenemos una relación de amigos. Como profesional, ya todos saben: está en la lista de técnicos que ha conseguido títulos acá. Si se da su llegada, le haría muy bien al equipo y a la institución también. Los que tienen el gusto de conocerlo, saben el tipo de persona que es y del manejo de grupo que tiene. A cualquier jugador que le preguntes, te va a decir que es un entrenador que sabe llevar un equipo", dijo.

Sin embargo, el mismo 'Chino' Rivera, quien lo dirigió previamente en dos clubes (Juan Aurich y Deportivo Municipal), mencionó que, hasta el momento, no tiene vínculo laboral con ningún club.

Pero no fue el único tema del que habló Vílchez en RPP Noticias. Además, se refirió al desgarro del ligamento cruzado anterior que sufrió el año pasado. "Fui operado en octubre. La gente piensa que recién voy a caminar, se están confundiendo un poco. Yo podría jugar en marzo, pero el Doctor Julio Segura me dijo que mejor la primera semana fe abril para no arriesgar la lesión. De repente, la primera semana no voy a poder entrenar, pero después estaré al 100 con mi equipo. Los amistosos yo podría jugarlos en marzo, pero hay riesgo, prefiero esperar al tiempo que determina el doctor para no tener problema durante el año", aclaró Yordi Vílchez.

Finalmente, mencionó que no le preocupa jugar en Segunda División. "No fue difícil (la decisión). Es muy relativo el tema de que esté en Primera o Segunda. Soy consciente de que, a compañeros que tienen bastantes temporadas en Primera, les gustaría llegar a Alianza. Alianza, por ser Alianza Lima, en Perú es un equipo al cual cualquier jugador quiere llegar y trascender, dejar huella", agregó.

