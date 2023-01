Paolo Guerrero en el Inter. | Fuente: Inter de Porto Alegre

Los hinchas de Alianza Lima se encuentran ilusionados con el retorno a la Liga 1 Betsson y con la presencia de Jefferson Farfán en el equipo que dirige el argentino Carlos Bustos. Aunque también ha surgido la posibilidad de una posible vuelta de Paolo Guerrero que milita en el Inter de Porto Alegre.

En entrevista con el programa Fútbol como Cancha de RPP Noticias, Wilmer Aguirre confía que Jefferson Farfán termine convenciendo a Paolo Guerrero para que juegue con ellos en la siguiente temporada.

"Estoy seguro de que Jefferson va a convencer a Paolo Guerrero de volver, va a depender también de él pero Paolo tiene las puertas abiertas, nos sentimos identificados con el club”, señaló el 'Zorrito' Aguirre.

Como se sabe, Farfán en su presentación en Alianza fue consultado sobre Guerrero. "El otro año lo traigo de los pelos", sostuvo el exjugador de PSV Eindhoven y Schalke 04.

De otro lado, Aguirre señaló que aún no se encuentra en su pico rendimiento porque no se realizó una pretemporada en el club. "Quizá no estoy al 100% pero uno día a día trata de mejorar. No hemos tenido una pretemporada como otros equipos, pero los trabajos del profesor son muy duros y nos llevará a volar, como se dice.

Wilmer Aguirre, además, indicó que Farfán se apresuró en su definición ante Sport Huancayo. "Jefferson me dijo que en la jugada que falló sentía que venían por atrás y no le pudo pegar con la derecha por decidir rápido. Luego viendo la repetición se dio cuenta de que tenía más tiempo”, culminó.

NUESTROS PODCAST

Existen diversos mitos respecto a qué características genéticas representarían un mayor riesgo al contraer coronavirus. El Dr. Elmer Huerta nos explica si es verdad o no que determinados grupos sanguíneos tienen o no relevancia para determinar un mayor riesgo en la covid-19.

Te sugerimos leer