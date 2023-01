Federico Rodríguez fue en busca del centro de Anthony Rosell que terminó en gol. | Fuente: GolPerú

Anthony Rosell marcó su primer gol con Alianza Lima en la Liga 1 Movistar casi sin darse cuenta. El lateral izquierdo se encargó de convertir el tanto de la igualdad frente a UTC al minuto 42 del partido válido por la séptima fecha del Torneo Clausura al enviar un centro hacia el área cajamarquina que no fue conectado por nadie y terminó superando a Erick Delgado.

Cerca al círculo central, Anthony Rosell mandó un balón aéreo al área de UTC con la esperanza de que este sea recepcionado por Federico Rodríguez. El delantero de Alianza Lima luchó por la pelota con Emiliano Ciucci y, en ese escenario, Erick Delgado tenía todo para despejarla con los puños.

Sin embargo, un mal cálculo de Erick Delgado y una falta de comunicación con Emiliano Ciucci hizo que el portero de UTC no tenga contacto con el esférico. Por lo tanto, el balón pasó por encima de él y, pese a cometerle una falta a Federico Rodríguez, no pudo evitar el tanto de la igualdad para Alianza Lima. De todas formas, si la pelota no ingresaba al pórtico cajamarquino, lo más probable es que el referí pitara un penal para los dirigidos por Pablo Bengoechea.

Así fue el gol anotado por Anthony Rosell frente a UTC. | Fuente: GolPerú

Te sugerimos leer