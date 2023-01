Felipe Rodríguez llegó a Alianza Lima a inicios de año proveniente del Bolívar. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Carlos Lora

Felipe Rodríguez no ocultó sus ganas por jugar el clásico Alianza Lima vs. Universitario de Deportes. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el mediocampista uruguayo señaló que en tienda íntima aún no piensan en este duelo, pero aseguró que se trata de uno de los cotejos más atractivos de la temporada para sumar minutos.

"Todavía no hemos hablado sobre el clásico, pero es el partido más lindo del año para jugar. Tenemos ese sabor amargo de haber perdido el último, más allá de haber hecho un buen cotejo. Aún no pensamos en el duelo contra Universitario de Deportes, sino en los dos anteriores a él. Sin embargo, en esa misma semana habrán nervios y ansiedad para jugarlo", dijo.

Por otro lado, Felipe Rodríguez fue consultado acerca de su reacción al ser cambiado por Aldair Fuentes a los '69 del triunfo contra Ayacucho FC. El volante de Alianza Lima aseguró que en ningún momento quiso arremeter contra Pablo Bengoechea por la sustitución y, más bien, su molestia surgía de un dolor que tenía en el muslo.

"Llegué al entretiempo con un golpe fuerte en el muslo izquierdo y estuve con hielo. Quería jugar todo el partido, pero el entrenador quizá vio que estaba rengueando un poco y sentía algo de fatiga. Siempre le tengo el máximo respeto al técnico y al compañero que va a entrar, no haría un problema solo por un cambio. El fastidio fue porque me estaba sintiendo bien y me tocó salir", sentenció.

Your browser doesn’t support HTML5 audio Escucha la entrevista completa de Felipe Rodríguez en 'Fútbol Como Cancha'. | Fuente: RPP

