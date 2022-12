Sporting Cristal cayó 1-0 en su visita a Alianza Lima. | Fuente: Liga 1 Movistar

Alianza Lima ganó a Sporting Cristal en la primera semifinal rumbo al play off de la Liga 1. Pero no solo se habló de fútbol. La expectativa en el duelo era grande: volvía a contar con dos hinchadas en un mismo estadio. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba.

Antes de arrancar el encuentro, gran cantidad de hinchas celestes se quedó sin ingresar a la tribuna Norte, donde debía ubicarse la visita, porque se cerraron las puertas. Pese a tener entrada en mano, los rimenses no lograron entrar a Matute.

Al respecto, el club blanquiazul, mediante el gerente de marketing Benjamín Romero, expresó que era un problema policial. "Las autoridades tienen el control de las puertas. Nosotros hemos hecho lo posible para que se respete el acuerdo. Seguro en el Nacional pasará lo mismo", mencionó.

Sporting Cristal, como era de esperarse, no quedó contento con dicha explicación y se manifestó en un comunicado, dando a conocer una importante y radical decisión: la venta para las entradas del miércoles (partido de vuelta) será únicamente presencial. Es decir, quien quiera contar con un boleto para el Estadio Nacional, deberá adquirirlo en La Florida, sede del club ubicada en El Rímac.

Además, se agregó que aquellos hinchas que se vieron perjudicados para la semifinal de ida recibirán un ticket de cortesía para la tribuna Oriente.

Este es el comunicado completo de Sporting Cristal:

Respecto a los hechos sucedidos durante el partido del día de ayer, en la tribuna norte del Estadio Alejandro Villanueva, el Club Sporting Cristal manifiesta lo siguiente:

1. Lamentamos y rechazamos el incumplimiento del acuerdo al que llegamos en la reuniones de seguridad previo al partido con el Club Alianza Lima, donde participaron todas las autoridades pertinentes, el cual indicaba que la tribuna norte era exclusiva para hinchas del Club Sporting Cristal.

2. Invocamos a que el organizador del partido pueda sustentar y esclarecer lo sucedido explicando los motivos por los que sucedieron estos hechos el día de ayer, tomando especial consideración con nuestros hinchas que compraron entradas y no pudieron acceder.

3. Exigimos que nuestros hinchas que no pudieron acceder al recinto deportivo habiendo comprando su entrada, sean atendidos a la brevedad con información respecto a la devolución de su dinero.

4. Resaltamos que del lado del Club Sporting Cristal siempre hemos tenido la mejor disposición y voluntad para que estos partidos se jueguen con ambas hinchadas en pos al desarrollo de los espectáculos deportivos en el país y que nuestros hinchas puedan disfrutar de los mismos. Asimismo, con respecto a la venta de entradas para el partido del día miércoles en el Estadio Nacional informamos lo siguiente:

Hemos procedido a suspender la venta online de entradas y a partir de hoy la venta de entradas se realizará únicamente en las instalaciones del Club Sporting Cristal en La Florida, hasta agotarse el aforo.

Queremos recalcar que las tribunas Occidente, Oriente y Norte son exclusivas para hinchas del Club Sporting Cristal e incitamos al público asistente a cumplir con lo dispuesto, en búsqueda de prevenir y evitar cualquier acto de violencia.

Finalmente, buscando el bienestar de nuestros hinchas, aquellos que compraron una entrada y no pudieron ingresar al partido del día de ayer, tendrán acceso a una entrada de cortesía en la tribuna Oriente para el partido de este miércoles en el Estadio Nacional. En las próximas horas informaremos detalladamente acerca de este procedimiento.

Rímac, 02 de Diciembre de 2019 Club Sporting Cristal S.A.

Te sugerimos leer