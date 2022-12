La acusación de parte de Marcio Valverde en el Alianza Lima vs. Sport Huancayo. | Fuente: Gol Perú

Marcio Valverde fue uno de los jugadores clave de Sport Huancayo en el triunfo 2-0 ante Alianza Lima la tarde de este sábado en el Estadio Nacional. Y es que el hábil volante anotó uno de los goles de su conjunto que significó también el descenso íntimo en la Liga 1 2020.

Sin embargo y pese a la victoria, Marcio Valverde dio una fuerte acusación luego del partido entre Alianza Lima y su par del Sport Huancayo. Y es que acusó que el árbitro Kevin Ortega lo insultó luego que le anotara a los íntimos en el primer tiempo.

"Lamentablemente a ellos nadie les dice nada, nadie sabe lo que pasa dentro de un campo. Él me insultó y, si ven la repetición, va corriendo atrás mío y me dice que 'a ver que celebre, que me iba a expulsar'. Me mentaba la madre", fue lo que sostuvo Valverde a Gol Perú en relación al árbitro Ortega en el choque ante Alianza.

Todo no quedó allí ya que dio un poco más de detalles. "Por eso fui corriendo y se lo quise decir al comisario. Estos arbitrajes no pueden ser posible. Es un árbitro FIFA. Le debería dar vergüenza arbitrar de esa manera", añadió el mediocampista.

Ya en otro momento, el verdugo de Alianza Lima indicó que esperan ganarle a mitad de semana a Coquimbo Unido de Chile para meterse a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2020.

